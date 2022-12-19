В Крыму погиб водитель легкового авто, врезавшись в дерево

В Крыму 18 декабря в результате аварии на автодороге Коктебель — Феодосия погиб водитель легкового автомобиля «ЗАЗ». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. В результате столкновения автомобиля с деревом водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Информация о происшествии поступила оперативному дежурному в 16:28. К ликвидации последствий ДТП привлекли трех человек и одну единицу техники.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram