Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о картине «Девушка с флейтой» Яна Вермеера и инсталляции «Город» Майкла Хейзера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: HENNING KAISER / DDP / ddp images / AFP Фото: HENNING KAISER / DDP / ddp images / AFP

Один из новостных сайтов напомнил о произведениях искусства, вызвавших особенный интерес у специалистов и широкой публики в 2022 году.

Тут в первую очередь стоит вспомнить «перевертыш» Пита Мондриана — живопись 1941 года с названием «Нью-Йорк I». Название мало что дает зрителям для понимания этих красно-желто-сине-белых квадратов из изоленты, хаотично разбросанных по прямоугольнику полотна. Однако куратор его недавней выставки в немецком музее Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen K20 заявила, что, согласно живописным свидетельствам из мастерской художника, а также с его посмертной выставки, работы надо перевернуть и экспонировать вниз «ногами», так сказать. А 75 лет все смотрели на нее неверно. Однако потом куратор все же вернула полотну прежнюю ориентацию, утверждая: «Если я переверну работу, я рискую ее уничтожить». И добавила: «Может быть».

Вторым надо назвать моего любимого Яна Вермеера Делфтского. «Девушка с флейтой», 1665-1670 годы. В октябре Национальная галерея искусств Вашингтона лишила картину прежней атрибуции. Небольшое масляное полотно представляет собой портрет девушки в синей шубе и конической шляпе, сжимающей в руке золотую флейту. Американские эксперты подметили, что ей не хватает типичной для Вермеера точности, а последний слой краски содержит пигменты грубого помола, несовместимые с обычной гладкой отделкой художника. Но уже спустя месяц нидерландские эксперты из Rijksmuseum в Амстердаме отменили решение американцев и восстановили авторство Вермеера.

Наконец, «Город» Майкла Хейзера — громадная инсталляция в пустыне Невада (США). Она открылась для посетителей в этом году после пяти десятилетий тяжелого труда над ней. Это улицы и площади, пустынные, выполненные из бетона, песка и камней. Даты создания произведения — 1970-2022 годы. Размеры 1 мили в длину и мили в ширину.