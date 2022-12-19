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Коммерсантъ FM
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«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Инвестиционное страхование жизни

Какие направления стоит рассмотреть инвесторам в текущей ситуации? Как меняются тренды на мировых рынках? И на какие инвестиционные продукты имеет смысл обратить внимание? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с исполняющим обязанности генерального директора «БКС Страхование жизни» Иваном Денисовым.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— В чем суть инвестиционного страхования?

— Инвестиционное страхование жизни — это по существу инвестиция в фондовый рынок, акции, индексы, но упакованные в договор страхования. Такая упаковка дает ряд юридических и налоговых преимуществ, плюс некоторую страховую защиту.

— Чем отличается инвестиционное страхование от традиционного накопительного?

— Накопительное страхование жизни — это аналог вложения в инструменты с фиксированной доходностью, при этом оно происходит также через заключение страхового договора. И тут можно разделять два типа страхования жизни. Первое — классическое, при котором клиентам предлагается высокая страховая защита и участие в дополнительном доходе страховщика, инвестирование с фиксированной доходностью. Второй тип более распространенный в последнее время — происходит единовременная уплата страховой премии, клиент получает гарантированную доходность, другими словами, выходит аналог среднесрочного депозита, но через договор страхования (депозитом, конечно, не является).

— В наше неспокойное время, естественно, всех интересуют какие-то стабильные, консервативные накопительные продукты. Есть ли у вас что-то подобное?

— Да, мы как раз сейчас предлагаем накопительный промопродукт с гарантированным доходом в 36% на четыре года. Это очень интересное предложение для тех, кто ожидает, что через год или полтора, например, ставки по депозитам могут упасть и вернуться к уровням конца 2020 года. Таким образом, можно сразу на четыре года зафиксировать достаточно высокую ставку доходности — по 9% в год.

— Какие типы инвестиционных продуктов на российские активы вы предлагаете?

— Мы предлагаем три таких продукта. Один называется «Управление успехом», в нем внутри встроена интересная стратегия управления денежными средствами клиента, которая привязана к росту индекса ММВБ. Договор заключается на три-пять лет. И это вполне достаточный срок, чтобы индекс ММВБ смог вернуться к тем уровням, на которых он был в конце 2021 года, то есть вполне приличная доходность ожидается.

Также мы предлагаем ИСЖ с участием в росте отдельных акций — здесь на выбор более 30 самых перспективных российских эмитентов. Мы считаем, что в числе лучших вариантов сейчас - «Норникель», ЛУКОЙЛ, МТС. И этот второй продукт тоже со стопроцентной гарантией возврата средств.

Третий продукт с фиксированным купоном, который выплачивается, если ни одна из указанных в договоре страхования акций не упала на очередную годовщину договора. И здесь можно получить высокий купон, даже если рынок расти не будет, акции будут оставаться на том же уровне, что и сейчас. В данном случае в приоритете такие бумаги как «Норникель», ПИК, ЛУКОЙЛ, МТС, «Роснефть», то есть топовые российские акции.

— Несмотря на то, что рубль значительно укрепился к валютам, все равно сохраняется у нас традиционный подход к хеджированию, страховке. Люди находятся в валютных инструментах. Что для них можно предложить, какие инвестпродукты в иностранных валютных существуют у вас?

— Мы запустили продукт в юанях, потому что почувствовали соответствующий спрос у клиентов, на срок два года. При этом в инвестиционной корзине рублевые акции тоже будут — кроме упомянутых выше, МКБ, АЛРОСА. Второй продукт тоже очень интересный, в долларах, причем есть даже два варианта — на срок три года или шесть месяцев с высокой ожидаемой доходностью. Тут уже идет привязка доходности к иностранным акциям, таким как Philip Morris, Ford, AMD, Pfizer, PayPal, Kraft Heinz.

— Каким образом можно подключиться к этим различным программам, какие есть партнерские соглашения?

— Оформление полностью доступно через мобильное приложение, например, «БКС Мир инвестиций» или Fins. Более того, мы практически любому нашему партнеру предлагаем возможность легко встроить продукты «БКС Страхование жизни» в его мобильное приложение. В этом случае клиент может заходить в мобильное приложение нашего банка-партнера, приобретать договор страхования, тут же все оплачивать.

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