Дошло до суда дело липецкого полицейского о подстрекательстве к даче ложных показаний

Управление СКР по Липецкой области завершило уголовное дело против заместителя начальника отдела МВД по Ельцу о подстрекательстве к заведомо ложным показаниям свидетеля в ходе досудебного производства (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 307 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта не раскрывается. По версии следствия, в феврале 2022 года обвиняемый уговорил коллег к даче ложных показаний. Таким образом он хотел «избежать наступления для себя неблагоприятных последствий по службе в случае привлечения подчиненного ему сотрудника к уголовной ответственности за сокрытие тяжкого преступления». Это дело (ч. 1 ст. 286 УК РФ) сейчас рассматривает суд.

По данным СКР, подчиненные, будучи в служебной зависимости от фигуранта, сообщили при допросах «не соответствующие действительности сведения, которые были опровергнуты в ходе предварительного следствия». Преступление было выявлено во взаимодействии с сотрудниками липецкого управления ФСБ.

В СКР уточнили, что на стадии предварительного следствия подозреваемый вину не признал, выдвинув версию о непричастности. «Его доводы опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты очных ставок и других следственных действий», — отметили в ведомстве.

Владимир Зоркий