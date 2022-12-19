В Свердловской области с начала года поднимут плату за детский сад

С 1 января 2023 года во всех муниципалитетах Свердловской области вырастет плата за детский сад, следует из постановления губернатора Евгения Куйвашева. В частности, в Екатеринбурге оплата для родителей вырастет на 5,5% — до 3,47 тыс. руб. за 10-часовое пребывание ребенка в течение пяти дней. За семидневное пребывание на протяжении 14 часов плата возрастет до 5,79 тыс. руб., а за круглосуточное проживание — 6,38 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

В других муниципалитетах цены вырастут:

Нижний Тагил — до 2,5 тыс. руб. (за 12-часовое пребывание ребенка в течение пяти дней);

Верхняя Пышма — до 3,73 тыс. руб. (12-часовое пребывание ребенка в течение пяти дней);

Асбест — до 2,56 тыс. руб. (10-часовое пребывание ребенка в течение пяти дней);

Красноуфимск — 2,9 тыс. руб. (10-часовое пребывание ребенка в течение пяти дней);

Невьянск — 2,78 тыс. руб. (10-часовое пребывание ребенка в течение пяти дней);

Первоуральск — 3,56 тыс. руб. (10-часовое пребывание ребенка в течение пяти дней);

Ревда — 2,86 тыс. руб. (10-часовое пребывание ребенка в течение пяти дней);

Среднеуральск — 2,56 тыс. руб. (10-часовое пребывание ребенка в течение пяти дней);

Остальные размеры тарифов в других муниципалитетах указаны в постановлении губернатора.

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