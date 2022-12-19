С владельца уфимского дилера-банкрота «АвтоГАЗцентр» взыскано 166 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии по заявлению конкурсного управляющего ООО «АвтоГАЗцентр» привлек к субсидиарной ответственности по долгам компании-банкрота ее руководителя и учредителя Галея Хамидуллина (с 1998 по 2018 годы). С господина Хамидуллина взыскана сумма непогашенных требований кредиторов и требований по текущим платежам — 166 млн руб.

«АвтоГАЗцентр» был признан банкротом в 2018 году. С 2016 года компания обладала признаками неплатежеспособности, пришел к выводу суд. На тот момент основным кредитором являлся банк «Ак Барс», сумма задолженности перед которым оценивалась в 316,4 млн руб. Еще 12 млн руб. «АвтоГАЗцентр» задолжал налоговой Татарстана. Галей Хамидулин «знал о наличии у должника признака недостаточности имущества, однако не обратился с заявлением в суд о признании должника банкротом», и не предпринял меры по предотвращению банкротства, говорится в решении.

ООО «АвтоГАЗцентр» образовано в 1998 году в Уфе. Занималось техобслуживанием и ремонтом автомобилей и легких грузовых транспортных средств.

Влада Шипилова

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