Кубань заняла четвертое место в России по объему интернет-продаж в 2021 году

Краснодарский край занял четвертое место среди субъектов РФ по объему интернет-продаж по итогам 2021 года. Об этом говорится в исследовании аналитической компании Data Insight.

Доля онлайн-заказов товаров в регионе за год составила 5% от общероссийского показателя, доля продаж — 4%. Регион уступил позиции Москве (17% заказов, 17% продаж), Московской области (11% заказов, 11% продаж) и Санкт-Петербургу (9% заказов, 8% продаж). В сравнении с 2020 годом показатели Кубани снизились от 0,2 до 0,3%.

По данным аналитиков, логистические компании в ближайшее время не смогут развивать новые экспериментальные направления работы из-за сжатия инвестиционного рынка. Новые проекты замораживают, а ресурсы направляют на поддержание внутренних процессов.

«Себестоимость логистики растет, маржинальность падает, вместе с тем стоимость доставки все равно растет или будет расти в ближайшее время»,— говорится в исследовании.

В целом по России рост количества интернет-заказов в 2021 году составил 79% по отношению к показателю 2020 года. За три квартала 2022 года службы доставки передали клиентам 1,7 млн заказов. В III квартале текущего года рост показателя составил 52% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Анастасия Донскова

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