Единое пособие будут получать более 250 тысяч жителей Свердловской области

С 1 января в Свердловской области начнут выплачивать единое ежемесячное пособие семьям с детьми и беременным женщинам, чей доход не превышает местный прожиточный минимум. Об этом на пресс-конференции рассказала и. о. управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России Ольга Шубина. Данная мера поддержки коснется более 250 тыс. жителей региона.

Заявление на выплату подается на каждого ребенка до 17 лет. Пособие будут назначать на 12 месяцев в размере 50, 75 или 100% от размера регионального прожиточного минимума. Подать заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или Пенсионный фонд.

В 2023 году прожиточный минимум в Свердловской области на детей составит 14,6 тыс. руб., на взрослых — 15,3 тыс. руб.

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