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Коттеджный поселок «Березки River Village»

Основные характеристики

  • Месторасположение: Московская область, Одинцовский район, Горки-8
  • Транспортная доступность: 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Проезд по скоростным трассам «Северный обход Одинцово» и дублеру Кутузовского проспекта
  • Архитектор: Даниэль Шиндлер
  • Площадь поселка: 60 га
  • Девелопер: ГК «Галс-Девелопмент»
  • Количество коттеджей: 151 дом, 18 авторских проектов и планировок
  • Площадь коттеджей: 931–1640 кв. м, свободная планировка, высота потолков — 3,6–3,7 м
  • Размер придомовых участков: 18–50 соток
  • Инфраструктура: Кембриджская школа и детский сад, многофункциональный спортивный комплекс с крытой ледовой ареной, теннисные корты, беговые и велодорожки, премиальный фитнес-клуб с открытым бассейном и велнес-зоной

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