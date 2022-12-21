Коттеджный поселок «Березки River Village»

Месторасположение: Московская область, Одинцовский район, Горки-8
Транспортная доступность: 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. Проезд по скоростным трассам «Северный обход Одинцово» и дублеру Кутузовского проспекта
Архитектор: Даниэль Шиндлер
Площадь поселка: 60 га
Девелопер: ГК «Галс-Девелопмент»
Количество коттеджей: 151 дом, 18 авторских проектов и планировок
Площадь коттеджей: 931–1640 кв. м, свободная планировка, высота потолков — 3,6–3,7 м
Размер придомовых участков: 18–50 соток
Инфраструктура: Кембриджская школа и детский сад, многофункциональный спортивный комплекс с крытой ледовой ареной, теннисные корты, беговые и велодорожки, премиальный фитнес-клуб с открытым бассейном и велнес-зоной