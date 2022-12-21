Дом для ученых в Троицке

Весной текущего года ДОМ.РФ передал земельный участок площадью 0,5 га в микрорайоне «В» городского округа Троицк жилищно-строительному кооперативу «Лесной».

Предварительно сотрудники Института развития помогли подготовить участок к жилой застройке: был изменен вид разрешенного использования земли, сняты с кадастрового учета снесенные объекты недвижимости.

На земельном участке планируется построить 14-этажный дом на 84 квартиры для молодых ученых и специалистов научных учреждений РАН, которые работают в наукограде. Кроме непосредственно жилья на территории для жилищно-строительного кооператива проведут работы по благоустройству, озеленению, а также разместят спортивные и детские площадки.

По оценке ДОМ.РФ, себестоимость жилья для ЖСК снизится на 30–40% за счет механизма безвозмездной передачи неиспользуемых земель.

Глава Троицка Владимир Дудочкин отмечает, что новый проект ЖСК для молодых ученых, расположенный в непосредственной близости к НИИ, позволит решить проблему дефицита жилья для сотрудников научных учреждений городского округа.