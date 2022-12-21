Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дом для ученых в Троицке

Весной текущего года ДОМ.РФ передал земельный участок площадью 0,5 га в микрорайоне «В» городского округа Троицк жилищно-строительному кооперативу «Лесной».

Предварительно сотрудники Института развития помогли подготовить участок к жилой застройке: был изменен вид разрешенного использования земли, сняты с кадастрового учета снесенные объекты недвижимости.

На земельном участке планируется построить 14-этажный дом на 84 квартиры для молодых ученых и специалистов научных учреждений РАН, которые работают в наукограде. Кроме непосредственно жилья на территории для жилищно-строительного кооператива проведут работы по благоустройству, озеленению, а также разместят спортивные и детские площадки.

По оценке ДОМ.РФ, себестоимость жилья для ЖСК снизится на 30–40% за счет механизма безвозмездной передачи неиспользуемых земель.

Глава Троицка Владимир Дудочкин отмечает, что новый проект ЖСК для молодых ученых, расположенный в непосредственной близости к НИИ, позволит решить проблему дефицита жилья для сотрудников научных учреждений городского округа.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...