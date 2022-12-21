Первый столичный ЖСК

Первый в Москве многоэтажный дом для жилищно-строительного кооператива был построен в начале года при участии Института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. В 2015 году компания безвозмездно передала кооперативу земельный участок площадью 0,7 га.

Новый дом предназначен для профессорско-преподавательского состава и сотрудников Национального исследовательского университета (НИУ) МЭИ. В частности, членами жилищно-строительного кооператива (ЖСК) МЭИ-12 стали более 140 научно-педагогических работников университета и 17 сотрудников Министерства образования и науки РФ.

22-этажный дом на 158 квартир возвели на Лефортовском Валу недалеко от станции метро «Авиамоторная» и НИУ МЭИ. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдал Мосгосстройнадзор в январе нынешнего года.

Себестоимость строительства 1 кв. м для членов ЖСК составила 88 тыс. руб., что почти на 60% меньше среднерыночной цены для новостроек в этом столичном районе. По словам ректора НИУ МЭИ Николая Рогалева, ЖСК улучшит жилищные условия сотрудников университета и станет неотъемлемой частью всего университетского кампуса.