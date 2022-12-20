Задача на государственном уровне

Модернизация действующих производств в российской нефтеперерабатывающей отрасли проводится в рамках четырехсторонних соглашений, подписанных в 2011 году нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом, а также соглашений по модернизации, заключенных в 2019 и 2021 годах между Министерством энергетики и компаниями. Согласно договоренностям, собственники предприятий взяли на себя обязательства до 2027 года построить 98 установок вторичной переработки нефти и 36 реконструировать. Среди них установки как облагораживающих (риформинг, изомеризация, гидроочистка и прочие), так и конверсионных (гидрокрекинг, каталитический крекинг, висбрекинг, замедленное коксование) процессов.