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Коммерсантъ FM
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Задача на государственном уровне

Модернизация действующих производств в российской нефтеперерабатывающей отрасли проводится в рамках четырехсторонних соглашений, подписанных в 2011 году нефтяными компаниями, ФАС России, Ростехнадзором и Росстандартом, а также соглашений по модернизации, заключенных в 2019 и 2021 годах между Министерством энергетики и компаниями. Согласно договоренностям, собственники предприятий взяли на себя обязательства до 2027 года построить 98 установок вторичной переработки нефти и 36 реконструировать. Среди них установки как облагораживающих (риформинг, изомеризация, гидроочистка и прочие), так и конверсионных (гидрокрекинг, каталитический крекинг, висбрекинг, замедленное коксование) процессов.

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