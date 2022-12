Узники замка ильф

Экс-ильф Новая юридическая фирма Управляющий партнер Akin Gump Strauss Hauer & Feld Фирма объявила о закрытии офиса в России Allen & Overy Better Chance Виктория Борткевича Baker Botts LLP LGS Legal Services Максим Левинсон Baker McKenzie Melling, Voitishkin & Partners Сергей Войтишкин Borenius Attorneys Russia Nordic Star Андрей Гусев Bryan Cave Leighton Paisner Russia Birch Legal Михаил Тимонов Alumni Partners Николай Вознесенский «Тимофеев, Гусев и Партнеры» Евгений Тимофеев Chadbourne & Parke LLP Фирма объявила о закрытии офиса в России Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Orion Partners Константин Олефир Clifford Chance Better Chance Виктория Борткевича CMS SEAMLESS Legal Жан-Франсуа Маркер Crowe CRS Legal INTANA Legal Алексей Мордовичев Debevoise & Plimpton «Кучер, Кулешов, Максименко и партнеры» (ККМП) Алена Кучер Восход Николай Феоктистов Deloitte «Деловые решения и технологии» Игорь Токарев Dentons Nextons Алексей Захарько DLA Piper Denuo Константин Лузиньян Ernst&Young Группа компаний Б1 Марчелло Гелашвили Eversheds Sutherland BIRCH Legal Михаил Тимонов Freshfields Bruckhaus Deringer Stonebridge Legal Дмитрий Позин GIDE LOYRETTE NOUEL Фирма объявила о закрытии офиса в России Gowling WLG Фирма объявила о закрытии офиса в России Herbert Smith Freehills «Никольская Консалтинг» Алексей Рудяк Orion Partners Константин Олефир Better Chance Виктория Борткевича Hogan Lovells LEVEL Legal Services Леонид Эрвиц Seven Hills Legal Юлия Гуриева KPMG KEPT (Knowledge Performance Excellence & Technology) Антон Усов Latham & Watkins Фирма объявила о закрытии офиса в России Linklaters Better Chance Виктория Борткевича Orion Partners Константин Олефир Mannheimer Swartling Барнашов и партнеры Алексей Барнашов Morgan Lewis & Bockius Better Chance Виктория Борткевича Noerr Arno Legal Штефан Вебер Norton Rose Fulbright ECNOR Валентина Глуховская Ogier Partnership Фирма объявила о закрытии офиса в России Orrick, Herrington & Sutcliffe Фирма объявила о закрытии офиса в России PETERKA & PARTNERS Фирма объявила о закрытии офиса в России PwC Russia «Технологии доверия» Геннадий Одарич Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan Фирма объявила о закрытии офиса в России Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Фирма объявила о закрытии офиса в России SNR Denton Фирма объявила о закрытии офиса в России Squire Patton Boggs Better Chance Виктория Борткевича Vinson & Elkins LLP Фирма объявила о закрытии офиса в России White & Case «Восход» Николай Феоктистов Winston & Strawn Фирма объявила о закрытии офиса в России