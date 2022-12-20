Узники замка ильф

Специальная военная операция на Украине привела к массовому исходу иностранных юридических фирм из России и старту трансформации рынка — таких глобальных перемен на нем не случалось 30 лет. К концу 2022 года можно утверждать, что место ушедших компаний на правовом рынке страны заняли ньюльфы — юридические фирмы, созданные выходцами из иностранных команд. Им приходится оперативно решать целый ряд вопросов: продвигать новый бренд, пытаться сохранить международную работу, притом что концепция rule of law последние десять месяцев плохо работает в отношении клиентов из РФ и иностранные фирмы отказываются сотрудничать с ними, удерживать прежнюю команду, конкурировать с российскими юридическими фирмами. “Ъ” поговорил со старыми и новыми рульфами о происходящих с ними переменах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirk Weddle / Getty Images Фото: Kirk Weddle / Getty Images

Рульфы сохраняют ставки

Некоторые ньюльфы, пытаясь занять новую нишу на изменившемся рынке и привлечь клиентов, снижают цены на свои услуги. Несмотря на демпинг конкурентов, ставки опрошенных “Ъ” рульфов (Russian law firm) пока остаются без изменений: компании не решаются повышать их в условиях турбулентности и осторожно анализируют множество факторов, влияющих на ценообразование рынка. Отличается только обменный курс: поскольку ставки большинства российских юрфирм фиксировались в рублях и валюте, в сегодняшней ситуации они, сами критично не изменившись, пострадали с точки зрения валютных ставок в отношении к рублю. «С другой стороны, укрепление рубля позволяет более комфортно себя чувствовать во взаимоотношениях с иностранными партнерами»,— комментирует управляющий партнер Capital Legal Services Владислав Забродин.

На прежнем уровне сохранились ставки в АБ ««Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», сообщает управляющий партнер московского офиса Бюро, соруководитель судебно-арбитражной практики Денис Архипов. «Единственное нововведение: в марте мы ввели стандартные рублевые ставки как одну из опций для резидентов»,— добавляет он. Ставки в компании «Инфралекс», по словам партнера Артема Кукина, выросли только в отдельных практиках. Не повышают их и в АБ «S&K Вертикаль»: «Изменения наших ставок в разные периоды всегда были обусловлены целым комплексом причин и никогда не были связаны с желанием воспользоваться текущей ситуацией»,— говорит советник Наталья Колерова.

На сегодняшний день ценовая конкуренция, усилившаяся после выхода на рынок ньюльфов, работает как фактор на понижение, но, с другой стороны, растущий спрос на услуги по разрешению споров действует как фактор на повышение, удерживая ценовую политику юридического рынка в относительном равновесии.

Уйти, чтобы вернуться

Воссоединяться с ушедшим из страны прежним ильфом (International law firm), в случае его возвращения в Россию готовы единицы из ньюльфов. Окончательное решение будет зависеть от множества обстоятельств, общего состояния рынка, предложенных глобальной компанией условий такого воссоединения и ее позиции в целом, говорят опрошенные “Ъ” юристы, но большинство из них солидарны в том, что иностранные фирмы вряд ли вернутся в ближайшие годы. «Заглядывать в будущее — неблагодарное занятие, особенно в текущей ситуации. Одно могу сказать уверенно: мы всегда будем действовать исходя из интересов наших клиентов»,— говорит старший партнер SEAMLESS Legal Леонид Зубарев.

По словам партнера юридической фирмы «Восход» Николая Феоктистова, их команда, собранная из ведущих юристов нескольких ильфов (White & Case, Debevoise & Plimpton, Baker Botts), сейчас полностью сфокусирована на правовой поддержке клиентов и запуске новых практик. «Наша цель — занять лидирующие позиции на российском юридическом рынке, поэтому вопрос о воссоединении с ильфами для нас сейчас неактуален»,— сообщает он.

По словам соуправляющего партнера, генерального директора BIRCH LEGAL Михаила Тимонова и управляющего партнера Nordic Star Андрея Гусева, ответ их компаний на этот вопрос, скорее всего, будет отрицательным. Не идет речи и о воссоединении ньюльфа ALUMNI Partners с их предшественником BCLP: последняя не планирует возвращаться в РФ, сообщает управляющий партнер ALUMNI Partners Николай Вознесенский.

Воссоединиться с бывшими коллегами готовы попробовать в компании «Интана». «В 2022 году нам удалось выстроить полностью самодостаточную компанию. Мы наладили рабочие отношения со всеми нашими ключевыми партнерами, обладающими смежными компетенциями, такими как оценка, аудит, финансовый анализ. Связи с иностранными консультантами также не утрачены. Сейчас вопрос возвращения иностранных консультантов в Россию не является для нас первостепенным, но если возобновление партнерства по каким-то основаниям станет опять целесообразным, то почему нет?» — делится управляющий партнер «Интана» Алексей Мордовичев.

Гипотетически при возвращении на российский рынок ранее ушедшим международным игрокам и их бывшим российским командам было бы логично использовать профессиональные связи с коллегами, ранее разделявшими единую корпоративную культуру и имеющими опыт совместной работы. Но «такое решение нельзя будет принять без учета мнения команды ньюльфа и перспектив, открывающихся перед людьми самостоятельно или в составе ильфа. Ньюльфы внутри крупных консалтинговых компаний вдобавок к перечисленному также должны будут учитывать мнение коллег из других подразделений бизнеса», говорит Никита Коробейников, директор, руководитель юридической практики в России компании ДРТ. Станет ли возможным гарантированное воссоединение ньюльфов со своими бывшими коллегами — покажет время.

Привилегия реферальных соглашений

Условия выхода международных фирм с российского рынка в ситуации, когда их московские офисы трансформировались в самостоятельные российские фирмы, были предметом тщательных внутренних согласований. Вновь образованные фирмы являются самостоятельными образованиями, но юристы не сбрасывают со счетов возможность совместной работы с бывшими международными коллегами и поддержание с ними рабочих взаимоотношений — необязательно эксклюзивных или оформленных официально. Часть участников рынка сохранила те или иные связи с глобальной компанией, но реферальными программами (по ним ильф передает своему бывшему московскому офису всю работу, требующую экспертизы по российскому праву), которые являются преимуществом и позволяют сохранить доступ к международной инфраструктуре, обладают на рынке сегодня всего лишь несколько ньюльфов. Среди них — LEVEL Legal Services, которая заключила долгосрочное глобальное реферальное соглашение о сотрудничестве с Hogan Lovells, и BIRCH LEGAL, которая позиционируют себя как официальный партнер Eversheds Sutherland.

Большинство ньюльфов остаются в дружеских отношениях с экс-материнскими брендами, однако не имеют с ними никаких формализованных соглашений. Например, второй выходец из Hogan Lovells компания Seven Hills Legal сотрудничает с альма-матер в сфере интеллектуальной собственности и государственного регулирования, рассказывает управляющий партнер фирмы Юлия Гуриева. Часть опрошенных “Ъ” юридических фирм пожелала сохранить информацию о наличии у них реферального соглашения конфиденциальной. С учетом текущей политики многих глобальных игроков ньюльфы считают более целесообразным выстраивать сотрудничество с иностранными провайдерами услуг, которые сочетают высокий уровень качества и открытость к работе с российскими компаниями.

Юристы, на выход

В ряде опрошенных фирм («Интана», BIRCH LEGAL, LEVEL Legal Services, SEAMLESS Legal) при отделении от глобальной сети юристы практически в полном составе остались в российской компании и продолжают обслуживать российских клиентов. «У нас нет релоцированных юристов, нашим клиентам нужны юристы здесь в России, поэтому мы работаем в наших офисах в Москве и Санкт-Петербурге»,— делится Михаил Тимонов. Аналогичным образом полностью локализована в Москве команда LEVEL Legal Services: «Есть клиенты, которые не хотят работать с релокантами по тем или иным причинам, поэтому даже само по себе пребывание в Москве стало преимуществом перед релоцированными командами»,— утверждает старший партнер, глава практики разрешения споров и расследований Алексей Дудко.

В некоторых ильфах сотрудники после релокации полностью переориентируются на иностранные рынки и не работают на проектах российской фирмы, продолжая свое профессиональное развитие в различных офисах международной сети. «Данный подход мы считаем наиболее корректным для иностранной компании, уходящей с российского рынка, в остальных случаях бренд подвергается риску, а релоцированные сотрудники не могут полноценно продолжить карьеру»,— считает Никита Коробейников.

Международные сложности

Международная работа у ньюльфов все еще остается. Если речь идет о работе на иностранных клиентов, многие ньюльфы продолжают обслуживать иностранные юридические фирмы, из которых они вышли. У большинства это происходит в силу устоявшихся человеческих связей с головной организацией; другая, небольшая часть ньюльфов, как говорилось выше, смогла заключить со своим экс-ильфом юридически обязывающее реферальное соглашение.

Продолжать работу на российских клиентов за рубежом (к примеру, в рамках международных судебных процессов) ньюльфам позволяют сохранившиеся международные связи в дружественных юрисдикциях, однако при защите интересов российских клиентов они сталкиваются с рядом трудностей. Речь идет не столько о повышении цен иностранными фирмами (незначительный рост цен на их услуги в большей степени является следствием общей экономической ситуации в мире), сколько об их принципиальном нежелании взаимодействовать с российскими заказчиками. Не последнюю роль в участившихся случаях отказа локальных консультантов от работы над проектами российских клиентов сыграл и ввод Евросоюзом очередного, восьмого пакета санкций против РФ. «К счастью, такую политику исповедуют отнюдь не все профессионалы на юридическом рынке и, как правило, найти достойных специалистов удается, но это занимает время и требует значительных усилий»,— говорит Михаил Тимонов.

Текущие ограничения не распространяются на представительство в судебных и арбитражных разбирательствах, поэтому европейские фирмы, как правило, готовы рассматривать варианты принятия поручений индивидуально по каждому запросу. «Степень осторожности локальных консультантов в Европе также разнится от юрисдикции к юрисдикции. По сделкам и трансакционному консультированию ситуация несколько сложнее, но многие британские и американские юрфирмы остаются открыты к сотрудничеству»,— комментирует партнер юридической фирмы «Восход» Евгений Самойлов.

По мнению партнера практики международного арбитража и трансграничных споров ALUMNI Partners Юрия Бабичева, трудности сейчас одинаковы для всех: поиск юридических фирм, готовых работать на российские компании с государственным участием, а также иногда возникающие сложности с оплатой услуг иностранных юристов. «Но, к счастью, у нас есть пул наработанных контактов и нам удается привлекать для работы на российских клиентов юристов и в Европе, и в Великобритании, и в США»,— говорит он. В ALUMNI Partners пока не заметили повышения стоимости таких услуг для россиян, несмотря на существенно сократившееся предложение.

Трансформация иностранных юридических фирм в «ньюльфы» Выйти из полноэкранного режима Экс-ильф Новая юридическая фирма Управляющий партнер Akin Gump Strauss Hauer & Feld Фирма объявила о закрытии офиса в России Allen & Overy Better Chance Виктория Борткевича Baker Botts LLP LGS Legal Services Максим Левинсон Baker McKenzie Melling, Voitishkin & Partners Сергей Войтишкин Borenius Attorneys Russia Nordic Star Андрей Гусев Bryan Cave Leighton Paisner Russia Birch Legal Михаил Тимонов Alumni Partners Николай Вознесенский «Тимофеев, Гусев и Партнеры» Евгений Тимофеев Chadbourne & Parke LLP Фирма объявила о закрытии офиса в России Cleary Gottlieb Steen & Hamilton Orion Partners Константин Олефир Clifford Chance Better Chance Виктория Борткевича CMS SEAMLESS Legal Жан-Франсуа Маркер Crowe CRS Legal INTANA Legal Алексей Мордовичев Debevoise & Plimpton «Кучер, Кулешов, Максименко и партнеры» (ККМП) Алена Кучер Восход Николай Феоктистов Deloitte «Деловые решения и технологии» Игорь Токарев Dentons Nextons Алексей Захарько DLA Piper Denuo Константин Лузиньян Ernst&Young Группа компаний Б1 Марчелло Гелашвили Eversheds Sutherland BIRCH Legal Михаил Тимонов Freshfields Bruckhaus Deringer Stonebridge Legal Дмитрий Позин GIDE LOYRETTE NOUEL Фирма объявила о закрытии офиса в России Gowling WLG Фирма объявила о закрытии офиса в России Herbert Smith Freehills «Никольская Консалтинг» Алексей Рудяк Orion Partners Константин Олефир Better Chance Виктория Борткевича Hogan Lovells LEVEL Legal Services Леонид Эрвиц Seven Hills Legal Юлия Гуриева KPMG KEPT (Knowledge Performance Excellence & Technology) Антон Усов Latham & Watkins Фирма объявила о закрытии офиса в России Linklaters Better Chance Виктория Борткевича Orion Partners Константин Олефир Mannheimer Swartling Барнашов и партнеры Алексей Барнашов Morgan Lewis & Bockius Better Chance Виктория Борткевича Noerr Arno Legal Штефан Вебер Norton Rose Fulbright ECNOR Валентина Глуховская Ogier Partnership Фирма объявила о закрытии офиса в России Orrick, Herrington & Sutcliffe Фирма объявила о закрытии офиса в России PETERKA & PARTNERS Фирма объявила о закрытии офиса в России PwC Russia «Технологии доверия» Геннадий Одарич Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan Фирма объявила о закрытии офиса в России Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Фирма объявила о закрытии офиса в России SNR Denton Фирма объявила о закрытии офиса в России Squire Patton Boggs Better Chance Виктория Борткевича Vinson & Elkins LLP Фирма объявила о закрытии офиса в России White & Case «Восход» Николай Феоктистов Winston & Strawn Фирма объявила о закрытии офиса в России Открыть в новом окне Список составлен “Ъ” по состоянию на декабрь 2022 года.

Количество квалифицированных юристов-международников внутри России, которые способны работать по сложным трансграничным проектам, сильно убавилось: многие уехали по тем или иным причинам, а госкомпании пока настороженно относятся к релокантам. «В итоге международная работа перераспределяется между теми, кто способен ее делать и находится рядом со своими клиентами, подтверждая это делом»,— говорит партнер, глава практики международных судебных споров LEVEL Legal Services Денис Алмакаев.

Сегодня на рынке формируется новая международная сеть юридических консультантов, отражающая геополитические и макроэкономические реалии. «Несмотря на беспрецедентный характер текущей ситуации, юридические фирмы проходят период турбулентности вместе со всем рынком, но остаются партнерами для своих клиентов. Бизнес активно ищет, как компенсировать потери и найти приемлемые варианты — и тут без юристов не обойтись. За эти годы внутри компаний уже образовались свои юристы — эксперты в области санкционного права, а также наладились связи и контакты по сложным вопросам с международными коллегами»,— говорит Леонид Зубарев.

Брендинг: борьба всех со всеми

До начала специальной военной операции на Украине юридические фирмы занимали устоявшиеся ниши, каждая имела свой пул клиентов — изменения на рынке случались, но носили плавный характер. Теперь же конкуренция новых брендов в разгаре, юристы—представители рульфов оценивают происходящий ребрендинг коллег как бурный. «Все ожесточенно борются со всеми, идет передел рынка»,— отмечает управляющий партнер «Кульков, Колотилов и партнеры» Максим Кульков.

За последние восемь месяцев многие из вновь образованных фирм успели появиться на форумах и крупных мероприятиях под новым брендом, в то же время сохраняя шлейф ильфов-предшественников. Наталья Колерова полагает, что такая преемственность подчеркивается ими сознательно. «Это может противоречить текущим идеям и реалиям, но абсолютно точно является неким знаком качества, знаком принадлежности к большой международной конгломерации специалистов в соответствующих областях»,— считает она.

Что касается самих новых брендов, пока что рынок воспринимает их с большой долей скепсиса. Клиенты относятся к новым компаниям с осторожностью, исключение составляют клиенты, работающие с конкретными юристами. Названия ньюльфов-преемников тоже нравятся не всем: у рынка они скорее вызывают вопросы, чем восторг от работы отдельных маркетинговых команд. «В брендинге юристы всегда были слабым звеном, но поскольку рынок еще не зафиксировался окончательно, я думаю, что мы еще увидим новые названия и новые имена. Надеюсь, они будут более впечатляющими»,— говорит Владислав Забродин. Через два-три года бренды станут узнаваемыми, соглашается партнер «Инфралекс» Артур Рохлин.

Бренд как средство привлечения новых кадров

Быть частью бывшей команды фирмы с сильным международным брендом — хороший стартовый капитал для ньюльфов и с точки зрения привлекательности для новых кадров, однако опрошенные “Ъ” юристы сходятся во мнении, что определяющим является то, какие проекты они могут предложить сотрудникам для реализации. Бренд здесь не играет решающей роли, убежден партнер налоговой практики «Интана» Дмитрий Барский.

Кроме этого, большинству ньюльфов пока удается сохранять основную часть команды и стабильную клиентскую базу, что с учетом всех факторов делает их привлекательным работодателем как для талантливых юристов из других упразднившихся зарубежных юрфирм (ньюльфы активно пополняют команды таким способом), так и для студентов, которые попадают к ним с университетской скамьи.

По словам Михаила Локтионова, партнера фирмы Stonebridge Legal, в том, что касается бренда работодателя, фирма старается повышать свою привлекательность для будущих юристов, развивая отношения с ведущими юридическими вузами и кафедрами страны, а также организуя систему стажировок — все это дает студентам возможность учиться у юристов, за плечами которых десятилетия опыта сопровождения сложнейших и знаковых сделок. А исторически принятая во многих бывших ильфах (в частности, в «Кучер Кулешов Максименко и партнеры» — ex-Debevoise & Plimpton LLP) японская карьерная модель — когда юрист попадает в фирму стажером и растет до уровня партнера — обязывает их уделять обучению молодых кадров особенно пристальное внимание.

ALUMNI Partners стали одними из первых, кто запустил в 2022 году проект летней стажировки, и Николай Вознесенский не без гордости отмечает, что к ним пришли хорошие студенты, многие из которых останутся работать в ALUMNI Partners уже как постоянные сотрудники. «Также к нам присоединились юристы и старшие юристы из офисов бывших международных юридических фирм в таких практиках, как M&A, Banking & Finance и IP»,— добавляет он.

Леонид Зубарев видит развитие и обучение молодых юристов одной из главных задач компании как ответственного бизнеса. «Последние годы мы много работали с юридическими факультетами, проводили мероприятия для студентов и школьников, наши юристы преподавали в вузах. Ярмарки вакансий в ведущих юридических вузах страны, которые прошли в ноябре, активный интерес со стороны молодых юристов уже к новой фирме SEAMLESS Legal, а также тот факт, что раздел нашего сайта о карьерных возможностях и программах стажировок является одним из самых посещаемых, говорит о том, что наши усилия по работе над HR-брендом принесли свои плоды, несмотря на то что новое имя существует всего несколько месяцев»,— делится господин Зубарев.

Осторожность в оценках

Если юрист работал ранее в ушедшем из страны ильфе, а теперь перешел работать в рульф или ньюльф, возникает вопрос о корректности учета его прошлых заслуг в юридических рейтингах. Опрошенные юристы практически единодушны: учитывать прошлые заслуги юриста в персональных рейтингах юристов — вполне корректно, потому что индивидуальный рейтинг юриста прежде всего основывается на его репутации в профессиональных кругах, послужном списке и умении выстраивать взаимоотношения с клиентами. «Добиться высоких позиций в рейтинге по таким параметрам только лишь за счет силы глобального бренда международной юридической фирмы было бы невозможно, поэтому такой подход вполне справедлив»,— говорит Михаил Локтионов. «Сами клиенты сегодня ориентируются в первую очередь на профессионализм и результативность конкретных людей и оценивают их профессионализм по проектам и сделкам, а не по фирмам, в которых эти люди работали»,— поддерживает коллегу Николай Феоктистов.

А вот подход, при котором прошлые заслуги юриста учитываются в рейтингах фирм, рынок считает спорным: такой учет допустим, если речь идет обо всей проектной команде, перешедшей в ньюльф, а в условиях четко прописано, кто наследует проектный опыт, но некорректен, если один и тот же проект могут отнести к своему портфелю несколько заявителей. Партнер «Кучер Кулешов Максименко и партнеры» Анна Максименко считает, что при сохранении команды составителям рейтинга стоит обязательно учитывать ее работу под прежним брендом.

«Прежние заслуги той или иной фирмы могут сильно корректироваться в процентном соотношении от обновления команды. Меньше всего вопросов возникает к командам, которые практически полностью сохранили свой состав сотрудников — в этом случае с большей вероятностью проекты и клиенты остались теми же»,— полагает Леонид Эрвиц, управляющий партнер, глава корпоративной и финансовой практик LEVEL Legal Services.

По мнению Алексея Мордовичева, в ближайшее время рынок сам продемонстрирует, насколько заслуги конкретных юристов являлись их личным достижением, а в какой степени срабатывал фактор сильного бренда за спиной.

Обслуживанию не подлежит

В октябре 2022 года Еврокомиссия согласовала восьмой пакет санкций против России, в числе которых фигурирует запрет на оказание юридических услуг российскому правительству и юридическим лицам, зарегистрированным в РФ. Юристы считают, что введенные запреты безусловно повлияют на рынок и многие международные фирмы из числа тех, кто исторически работал с российскими клиентами, будут вынуждены уступить место более гибким консультантам. В свою очередь, трудности с выбором иностранных юридических фирм приведут к увеличению роли российского права или права дружественных стран в качестве применимого, а арбитражные оговорки будут содержать выбор судов из таких юрисдикций. В долгосрочной перспективе это приведет к существенному снижению роли европейских юрисдикций и столь любимого многими в последние годы английского права, предполагает управляющий партнер «Кучер Кулешов Максименко и партнеры» Алена Кучер.

По мнению Юрия Бабичева, окончательно английское право из международных контрактов не исчезнет, «но в договорах с российскими контрагентами его потеснит право нейтральных юрисдикций, например Гонконга, Дубая (DIFC) или Турции. Возможно, появится интерес к праву стран Латинской Америки или, например, ЮАР»,— предполагает он. Аналогичные запросы фиксируют и в компании «Восход»: по словам Евгения Самойлова, по новым проектам — как сделкам, так и спорам — со стороны клиентов растет спрос на экспертизу в вопросах права азиатских и ближневосточных государств, нейтральных с точки зрения санкционных ограничений.

Значительные сложности с получением российскими лицами юридических услуг за рубежом наблюдаются уже сейчас, и если ситуация будет развиваться по пути, аналогичному уже действующим запретам на оказание консалтинговых услуг, под риском могут оказаться реферальные соглашения и проекты, реализуемые релоцированными за рубеж сотрудниками на российском рынке. «Это в целом уравняет ильфы, которые использовали данные опции для обхода имевшихся санкций, с теми, кто отделился от международных сетей не только формально, но и фактически»,— говорит Никита Коробейников.

В числе наиболее очевидных последствий, как предполагает Михаил Локтионов, стоит ждать повышения спроса на услуги отечественных юридических фирм с опытом международной работы, в штате которых есть юристы с квалификацией и значительным стажем работы по иностранному праву.

Юлия Карапетян, Эльмира Смирнова