Жителя Севастополя осудили за шпионаж в пользу Украины

Севастопольский городской суд приговорил гражданина РФ Евгения Петрушина к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тыс. руб. за шпионаж в пользу Украины. Приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ РФ.

По данным ведомства, мужчина собирал сведения о деятельности Черноморского флота России и передавал их украинским спецслужбам в период с 2020 по 2021 годы.

Евгения Петрушина арестовали 21 апреля прошлого года по решению Ленинского районного суда Севастополя. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (госизмена).

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram