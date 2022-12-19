Радий Хабиров отчитал глав районов за недоделанные новогодние городки

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил руководителю администрации главы республики Максиму Забелину собрать со всех районов, где не подготовлены в полном объеме новогодние площадки, информацию о причинах задержки сдачи работ. По словам исполняющей обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирины Головановы, 57 муниципалитетов полностью завершили работу по созданию новогодних городков, пять планируют завершить работу сегодня, а ряд районов планируют доделать новогодние площадки до 25 декабря.

Так, в Аскинском районе нужно еще смонтировать новогоднюю иллюминацию и арт-объекты на главной площади, в Белебеевском районе — установить ледяные ограждения, в Белокатайском районе — доделать зимнюю горку, в Белорецком районе — установить пять елей во дворах и смонтировать один новогодний городок. Также работы еще не завершены в Тумазинском и Миякинском районах.

«Мы как-то каждый год договаривались немножко пораньше делать эти городки. А почему так поздно? 25 декабря Новый год уже кончится. Разберитесь, — поручил Радий Хабиров, — Ну, давайте после Нового года откроем городки. Немедленно сегодня займитесь. А главе Миякинского района я прошу этим заняться. Наверное, есть объективная причина, почему не успели, но это неправильно».

Карина Мамаева

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