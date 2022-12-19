Полицейские выявили наркопритон в квартире на Красноармейской в Ижевске

Сотрудники полиции выявили наркопритон в одном из домов на ул. Красноармейской в Ижевске. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, по подозрению в его содержании полицейские задержали 42-летнего хозяина квартиры, ранее судимого за совершение аналогичного преступления.

Было установлено, что он приглашал к себе знакомых для совместного изготовления и употребления наркотиков. При осмотре квартиры полицейские нашли вещества и посуду, предназначенные для кустарного изготовления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ («Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств»). За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.