В Севастополе экс-чиновника будут судить за взятку и причинение ущерба в 20,8 млн рублей

В Севастополе бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения будут судить за взятку и халатность, повлекшую причинение ущерба в 20,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2020 году экс-чиновник города-героя заключил четыре госконтракта на приобретение комбинезонов и респираторов для медицинских организаций. При этом он не проконтролировал процедуру определения рыночной стоимости товаров и заключил договоры по завышенным ценам.

Фактическая стоимость приобретенных средств индивидуальной защиты для медработников составила 4,8 млн руб. — сумму в четыре с лишним раза меньшую, чем при заключении контракта. Кроме того, обвиняемый путем вымогательства получил от гендиректора коммерческой организации взятку в виде выполнения ремонта в принадлежащих ему апартаментах на сумму почти 670 тыс. руб. Незаконное вознаграждение предназначалось за непрепятствование предпринимательской деятельности на объектах здравоохранения в Севастополе, а также за помощь в заключении договора на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек.

Экс-госслужащий обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, совершенное с вымогательством, в крупном размере), ч. 1 и ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение ущерба в крупном и особо крупном размере). Наказание за подобные преступления предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Дмитрий Нестеренко

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