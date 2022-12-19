16 декабря из Набережных Челнов был отправлен гуманитарный груз жителям Лисичанска и военнослужащим гражданам из Республики Татарстан

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат ГосДумы РФ Амир Хамитов (третий слева) выступил инициатором сбора гуманитарного груза

Фото: Роза Гайнутдинова Депутат ГосДумы РФ Амир Хамитов (третий слева) выступил инициатором сбора гуманитарного груза

Фото: Роза Гайнутдинова

Сбор был организован по инициативе депутата Государственной Думы ФС РФ от партии «Новые люди», руководителем рабочей группы «Развитие компьютерного спорта и спорта высоких технологий в РФ» при Комитете ГД РФ по физической культуре и спорту Амиром Хамитовым.

В акции приняли участие предприниматели, партийный актив и неравнодушные жители республики.

20-тонная фура доставит гуманитарный груз в ЛНР 19 декабря.

Для военнослужащих, которые сражаются в зоне проведения специальной военной операции, были собраны инструменты (лопаты, шуруповерты, болгарки, дизельные генераторы), а также приобретено два автомобиля - УАЗ и Нива Шевроле.

Жителям Лисичанска Луганской Народной Республики направлены теплые вещи и продукты питания.

«Сегодня мы отправили гуманитарный груз для жителей Лисичанска Луганской Народной Республики и военнослужащих Республики Татарстан, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. В этом сборе, организованном совместно с отделением партии “Новые люди” Республики Татарстан, также приняли участие предприниматели и неравнодушные жители республики. Совместными усилиями были собраны инструменты: лопаты, шуруповерты, болгарки, дизельные генераторы, а также приобретены два автомобиля - УАЗ и Нива Шевроле. Кроме того, мы отправляем жителям Лисичанска теплые вещи и продукты питания. Мы надеемся, что данный гуманитарный груз станет ощутимой помощью для наших соотечественников, для которых очень важно знать, что мы поддерживаем их сегодня всей страной. Хочу сказать, что помощь тем, кому сейчас нелегко - долг каждого порядочного человека. Думаю, при наличии возможности ни у кого не возникнет даже такого вопроса - помогать или нет! И не случайно одним из лозунгов специальной военной операции стал «Своих не бросаем!», - пояснил Хамитов.