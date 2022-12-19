Группа «Черкизово» продала птицефабрику «Башкирская» через неделю после покупки

ООО «Агропромышленный комплекс „Михайловский“» (входит в группу «Черкизово») 15 декабря подписало соглашение о продаже 100 % в АО «Птицефабрика „Башкирская“» с ООО «Управление Агроактивами» за 2 млрд руб., сообщается на официальном сайте группы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Птицефабрика „Башкирская“» была куплена группой «Черкизово» 8 декабря в составе других предприятий ГК «Русское зерно Уфа». В состав лота вошли активы ГК «Русское зерно Уфа» — права требования к АО «Птицефабрика Башкирия», АО «Турбаслинские бройлеры» на 3,1 млрд руб., 100% в уставных капиталах ТД «Турбаслинский бройлер», «Башкирское зерно», «Башкирское зерно+» и «Уфимский комбинат хлебопродуктов».

Производство товарного яйца, на котором специализируется «Птицефабрика «Башкирская»», не является профильным бизнесом группы «Черкизово», поэтому компания решила продать этот актив, сумев в короткий срок найти покупателя, отмечается в сообщении.

ООО «Управление Агроактивами», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Красногорске Московской области в сентябре 2016 года. Предприятие занимается деятельностью холдинговых компаний. На 99,9% принадлежит Денису Майорову, на 0,1% — Виталию Бочкову. В 2021 году выручка компании составила 1,2 млрд руб., убыток — 543,4 млн руб.

Майя Иванова

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