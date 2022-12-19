В Башкирии 9 мая начнут вывешивать на зданиях копии Знамени Победы

В Башкирии со следующего года 9 мая, в день празднования победы в Великой Отечественной войне, на административных зданиях будут вывешивать копии Знамени Победы. Законопроект, предусматривающий использование копии знамени был принят депутатами Курултая на последнем пленарном заседании 15 декабря, сообщили в пресс-службе госсобрания.

Как сообщал «Ъ-Уфа», инициатором законопроекта выступал вице-спикер госсобрания, член КПРФ Вадим Старов. Законопроектом предполагается использование реплик также на торжественных мероприятиях, посвященных Дню победы. По мнению автора инициативы, демонстрация копий Знамени Победы населению символизирует «не саму победу, а сам факт того, что мы, как цивилизация, остались существовать».

Карина Мамаева

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