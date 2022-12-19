Работника предприятия в Удмуртии предупредили о недопустимости хранить секретную информацию в ненадежном компьютере

В Удмуртии работнику предприятия объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны». Как сообщает пресс-служба УФСБ по республике, он хранил и обрабатывал электронные документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, на неаттестованном в установленном порядке компьютере. При этом устройство было подключено к локальной сети предприятия, а значит, доступ к информации могли получить другие лица.