Бывший замгубернатора Томской области стал гендиректором в «Сибагро»

Бывший заместитель губернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных стал генеральным директором АО «Сибагро», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 16 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитpий Кандинский, Коммерсантъ Фото: Дмитpий Кандинский, Коммерсантъ

Сергей Ильиных с 2007 года был заместителем губернатора Томской области по социальной политике, в 2009 — 2010 годах работал первым заместителем губернатора Томской области, избран председателем томской гордумы и секретарем томского отделения «Единой России» в 2010 году. С 2015 года по декабрь 2021 года занимал должность заместителя губернатора по внутренней политике.

Комментируя свое увольнение из областной администрации господин Ильиных отметил, что «работа требует больших эмоциональных затрат, постоянного поиска компромисса в зачастую неразрешимых противоречиях». В числе объективных причин он назвал «необходимость обновления внутриполитического блока в преддверии нового электорального цикла».

Холдинг «Сибагро» объединяет 14 производственных предприятий в восьми регионах России, специализируется на производстве свинины, колбасных изделий и деликатесов, куриного мяса и яйца.

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Анна Егорова