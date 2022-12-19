«Пермглавснаб» займется жилой застройкой участка на ул. Капитана Пирожкова, 37

В департаменте имущественных отношений подвели итоги электронного аукциона по продаже муниципального имущества на ул. Капитана Пирожкова, 37, в Перми. По данным протокола торгов, победителем стало ООО СЗ «ПГС». Общество, входящее в группу компаний «Пермглавснаб», предложило за приобретение участка с комплексом зданий 120,7 млн руб.

Итоги аукциона в администрации подвели сегодня. На участие в торгах, помимо ООО СЗ «ПГС», заявилась структура застройщика «Ясно Девелопмент» — ООО СЗ «ОСТ-6».

В состав комплекса на ул. Капитана Пирожкова, 37, входят земельный участок размером 3,06 га, трехэтажное здание учебного корпуса (2,4 тыс. кв. м), четырехэтажный спальный корпус (2,4 тыс. кв. м), столовая (430 кв. м), хозяйственный корпус (397 кв. м) и прочее. Объект находится в составе имущества муниципальной казны. Здания пустуют. Городские власти уже не первый раз выставляют на торги этот объект. Однако, начиная с августа этого года, на участие в торгах никто не заявлялся. Начальной ценой объекта было 105 млн руб.

Изначально администрация Перми хотела выставить на торги не только участок на ул. Капитана Пирожкова, 37, но и соседнюю площадку — по ул. Капитана Пирожкова, 33. На этих территориях предполагалось снять ограничения под образовательные учреждения. На ул. Капитана Пирожкова, 33, расположен действующий центр помощи детям. Местные жители были против застройки участка. Услышав общественность, мэрия исключила из проекта освоения территорию под детским центром на ул. Капитана Пирожкова, 33.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин рассказал, что компания планирует жилую застройку территории на ул. Пирожкова, 37. По словам собеседника, все возможные вопросы от жителей по освоению этой площадки будут решаться и согласовываться с застройщиком. Гендиректор «Пермглавснаба» пояснил, что у компании имеются свои расчеты по развитию этого участка, но раскрывать их пока рано.