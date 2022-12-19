Приготовление самолепных пельменей к Новому году обойдутся жителям Удмуртии на 13% дороже

Килограмм пельменей, слепленных вручную дома, обойдутся примерно в 221 руб. Это на 13% дороже, чем год назад, подсчитали в Удмуртстате. При этом специалисты использовали классический рецепт для семьи из четырех человек.

Для начинки предусмотрели по 300 г говядины и свинины бескостных, две луковицы, по щепотке соли и перца, для теста — стакан воды, одно куриное яйцо, три стакана пшеничной муки, половину столовой ложки соли. На приготовление самолепных пельменей семья потратит примерно 2–3 часа времени и при этом получит 1,6 кг готового продукта.

Из этих ингредиентов сильнее всего за 11 месяцев 2022 года подорожала говядина — на 17% и мука пшеничная — на 7%. Яйца куриные подешевели на 19%, свинина бескостная и репчатый лук — на 10%.

Пельмени, приобретенные в магазине, обойдутся на 98 руб. дороже. В среднем в ноябре они стоили 319 руб за кг, что на 5% выше, чем в прошлом году.