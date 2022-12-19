Часть ТЦ «Иремель» в Уфе продана на торгах

Конкурсный управляющий ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (УХБК) Анастасия Аракелян сообщила о продаже части здания торгового центра «Иремель» (улица Менделеева, 137). Помещения общей площадью около 1,1 тыс. кв. м (подвал, первый и второй этажи) купил на торгах за 35,3 млн руб. предприниматель Арам Овсепян.

Торги проводились в форме публичного предложения. Начальная цена составила 32,1 млн руб. Недвижимость находится в залоге у «БМ-Банка».

В 2020 году УХБК был признан банкротом. Комбинат на 78,3% принадлежит Марселю Юсупову, еще 14,4% — у Рафаэля Вахитова.

Влада Шипилова

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