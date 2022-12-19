В Кольцово экстренно приземлились летевшие в Челябинск и Курган самолеты

Из-за сложных погодных условий в Челябинске и Кургане на запасной аэродром Кольцово прибыли четыре рейса, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе аэропорта Кольцово. Речь идет о рейсах из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы в Челябинска, а также из Москвы в Курган. Сейчас с пассажирами рейсов работают представители авиакомпаний.

Напомним, из-за непогоды в Курганской области закрыли движение для пассажирских автобусов. А УГИБДД по Свердловской области рекомендовало отказаться от поездок в Курган.

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