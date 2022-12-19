В Петербурге задержали кубанского депутата Пирога за брань при просмотре футбола

Транспортная полиция в петербургском аэропорте Пулково задержала депутата Госдумы от Краснодарского края и экс-чемпиона мира по боксу в среднем весе Дмитрия Пирога, ему вменяют оскорбление сотрудника правоохранительных органов, сообщили «Известия» со ссылкой на источник в силовых ведомствах. Парламентарий, по предварительным данным, в нетрезвом состоянии развязал конфликт в одном из баров в предполетной зоне.

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники рассказал, что инцидент начался с конфликта с администрацией заведения, так как господин Пирог якобы отказался оплачивать счет в 20 тыс. рублей и начал оскорблять вызванных сотрудниками полицейских. «Фонтанка» уточняет, что парламентария официально не задерживали в связи с его депутатской неприкосновенностью, но «приставили к нему охрану».

Сейчас с господином Пирогом работает полиция. Официально инцидент сам депутат и представители Госдумы не комментировали.

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