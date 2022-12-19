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Призывника из Татарстана осудили за игнорирование семи повесток из военкомата

Призывник из Тукаевского района Татарстана был осужден за игнорирование семи повесток, поступивших из военкомата. Об этом сообщает Chelny-biz.

Установлено, что повестки молодому человеку высылали из комиссариата Комсомольского района Набережных Челнов. И призывник должен был явиться в указанное время и место, чтобы пройти медицинское освидетельствование и отправиться в воинскую часть для прохождения службы в армии. Всего он получил семь повесток, но ни разу на них не реагировал. При этом права на отсрочку или освобождений от призыва у него не было.

По решению Тукаевского райсуда его признали виновным и оштрафовали. Сумма штрафа не раскрывается.

"Ъ-Казань"

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