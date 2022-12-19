Мэр Челябинска рассказала об угрозах, поступающих сотрудникам МКУ «Городская среда»

Глава Челябинска Наталья Котова заявила об угрозах, которые поступают от некой организации сотрудникам муниципального учреждения «Городская среда», которое занимается демонтажом незаконных киосков. Мэр попросила начальника городского УМВД Андрея Меньшенина обратить внимание на эту ситуацию сегодня на аппаратном совещании в администрации.

«Есть организация, состоящая предварительно из 12 человек, которые угрожают жизни и здоровью сотрудников городской среды и подрядной организации, которые работают по сносу. Информация в письменном виде будет сегодня до вас доведена»,– заявила глава города.

Андрей Меньшенин принял просьбу и сообщил, что руководитель МКУ уже у него в приемной, и после аппаратного совещания они обсудят вопрос и определят дальнейшие меры.