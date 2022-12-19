«Я сторонник конструктивных отношений»

Крупнейшую электросетевую компанию Прикамья — филиал ««Россети Урал» — «Пермэнерго» с 17 декабря возглавил Вячеслав Костецкий, ранее работавший на руководящих должностях в компаниях «Россети Юг» и «Россети Кубань». Прежний директор филиала Эдуард Илларионов получил предложение о другой должности в структуре компании. О поставленных задачах на новом посту в интервью „Ъ-Прикамье“ рассказал новый директор филиала ВЯЧЕСЛАВ КОСТЕЦКИЙ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

— Вячеслав Юрьевич, вас назначили директором филиала «Пермэнерго». Какие задачи перед вами поставлены?

— Главные задачи, поставленные передо мной, — это задачи, которые стоят в целом перед компанией «Россети Урал»: надежная, бесперебойная работа электросетевого комплекса при безусловном соблюдении всех правил охраны труда, недопущение производственного травматизма, своевременное исполнение обязательств по технологическому присоединению, совершенствование клиентских сервисов, консолидация электросетевых активов.

При этом есть задачи, конкретно ориентированные на развитие Пермского края: реализация проектов, связанных с подготовкой к 300-летию города Перми, обеспечение электроснабжения территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), особой экономической зоны Перми, создание мощностей для перспективных площадок, предназначенных для жилищного строительства и другие.

— Вы уже познакомились со спецификой работы филиала. Какие направления требуют усиления? Какие изменения в оргструктуре предполагаются?

— Я уже более месяца работаю на территории Пермского края. Побывал во многих муниципальных районах, нескольких производственных отделениях и районах электрических сетей, познакомился с коллективом. Наш филиал — это сильный производственный коллектив, с четким пониманием стоящих перед ним задач. Поэтому, я думаю, так и будем продолжать работать.

Безусловно, наша компания является живым организмом, соответственно время от времени необходимы изменения. Задача руководителя — вовремя это увидеть и откорректировать. Думаю, со временем при необходимости в структуру предприятия могут быть внесены изменения с учетом целей и задач компании «Россети Урал». Не надо забывать, что «Пермэнерго» — филиал и у руководства компании есть единая управленческая модель.

— Каким опытом вы обладаете? Чем занимались в «Россетях Юг» и «Россетях Кубань»?

— Имею два высших образования: по специальностям «Электроснабжение» и «Юриспруденция». В электроэнергетике — с 2005 года. Возглавлял блоки технологического присоединения, перспективного развития, а также реализации услуг в компаниях «Россети Кубань» и «Россети Юг». Эти компании отвечают за работу электросетевого комплекса на территории шести субъектов РФ: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республик Калмыкия и Адыгея, Краснодарского края.

— То есть к Олимпиаде в Сочи тоже имеете отношение?

— Непосредственное. Я был постоянным членом штаба по строительству необходимой электросетевой инфраструктуры. То же самое касается Крымского моста, объектов газотранспортной системы на территории Краснодарского края, проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

— В пермских СМИ сообщали, что против вашего назначения выступили краевые власти, якобы из-за противодействия силовых органов. Вам что-то об этом известно? Вы готовы к конструктивной работе с краевыми властями?

— Мне ничего об этом не известно. А комментировать слухи не входит в мои привычки. Любая оценка должна быть выстроена на эффективности реализуемых проектов, реальной работе. Проекты, которые я перечислил выше и к реализации которых имею отношение, курировались несколькими федеральными ведомствами. Контроль за их реализацией был серьезным.

Безусловно, я готов к конструктивной работе с органами власти различного уровня, а также с представителями бизнес-сообщества. Иначе просто не может быть.

Вопросы тарифного регулирования, утверждения инвестиционной программы, реализации дорожной карты по повышению доступности электросетевой инфраструктуры требуют постоянного конструктивного взаимодействия со всеми уровнями исполнительной и законодательной власти на территории Пермского края.

— Знакомы с региональной программой развития энергетики 2022–2026 годов? Требует ли она усиления?

— Безусловно, я ознакомился с этим документом. Программа разработана и утверждена органами региональной власти. Это живой документ, и каждый год происходит его корректировка. Отмечу, что в этом году изменились принципы формирования программы. С 1 января 2023 года отвечать за разработку региональных программ развития электроэнергетики будет АО «Системный оператор Единой энергетической системы». На территории Прикамья работает его представительство (филиал СО ЕЭС «Пермское РДУ».— „Ъ-Прикамье“), которое и будет координировать работу.

В работе над документом участвуют абсолютно все субъекты энергетики края. Компания «Россети Урал» дает предложения в части формирования нормативной базы и ее дальнейшего применения. Учитываются интересы в целом и территорий. Все процессы, безусловно, проходят под пристальным вниманием.

— Филиал «Пермэнерго» уже несколько лет ведет планомерную консолидацию сетей. Но ровно этим же занялись и краевые власти, которые создали краевую сетевую компанию. Может сложиться такая ситуация, что на рынке останется два игрока?

— Консолидация сетевых активов — задача, поставленная президентом Российской Федерации. Законодательно определены технические требования к деятельности территориальных сетевых компаний (введение обязательных стандартов технической обеспеченности, наличие квалифицированных кадров и резерва для устранения аварий).

С рынка уходят те игроки, которые не подпадают под федеральные критерии сетевых организаций. Постепенно это приведет к тому, что в регионе останутся те компании, которые могут обеспечить надежное электроснабжение всех потребителей. Две или больше — зависит от их соответствия всем требованиям, предъявляемым бизнесом, потребителями, органами власти.

Филиал «Пермэнерго» занимается консолидацией уже в течение длительного периода времени, в том числе интеграцией бесхозяйных сетей.

— Расскажите о семье, о родителях.

— Сын взрослый, у него своя семья. Мама — бухгалтер, в настоящее время индивидуальный предприниматель. Отец — заслуженный тренер России по баскетболу. Среди его учеников много известных спортсменов. Как раз воспитанник отца — Евгений Пашутин и его брат Захар сейчас стоят во главе тренерского штаба пермского баскетбольного клуба «Парма».

Беседовал Вячеслав Суханов