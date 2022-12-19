Причиной смерти пропавшего накануне волгоградского подростка называют переохлаждение

В Волгоградской области устанавливаются обстоятельства и причины смерти 16-летнего юноши.
По информации СУ СК, 18 декабря в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 16-летнего подростка. Мальчик накануне ушел из дома в хуторе Дараганов Котельниковского района и назад не вернулся.
При проведении поисковых мероприятий тело юноши было обнаружено недалеко от Октябрьского района. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным подросток скончался от переохлаждения.
Назначены экспертизы.