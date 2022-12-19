Причиной смерти пропавшего накануне волгоградского подростка называют переохлаждение

В Волгоградской области устанавливаются обстоятельства и причины смерти 16-летнего юноши.

По информации СУ СК, 18 декабря в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 16-летнего подростка. Мальчик накануне ушел из дома в хуторе Дараганов Котельниковского района и назад не вернулся.

При проведении поисковых мероприятий тело юноши было обнаружено недалеко от Октябрьского района. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным подросток скончался от переохлаждения.

Назначены экспертизы.

Марина Ковалева