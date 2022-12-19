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Подросток из Кузбасса стал фигурантом дела о ложном минировании школы

Подросток из Киселевска (Кузбасс) стал фигурантом уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Полиция по двум сообщениям о минировании одной из школ города отработала сигналы в установленном порядке, но информация не подтвердилась. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, инцидент произошел около двух недель назад, затем были развернуты совместные оперативно-розыскные мероприятия с сотрудниками ФСБ, по результатам которого был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 16-летний подросток, пояснивший, что сделал звонки, чтобы отомстить обидчикам своей девушки, которые учатся с ней в одной школе, от их имени он отправил в полицию сообщения о минировании.

Согласно санкциям статьи ч. 2 ст. 207 УК РФ, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы. Кроме того, родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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Игорь Лавренков, Кемерово

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