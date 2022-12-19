«РИА Новости»: 11% нижегородских семей могут позволить покупку недорогого автомобиля

Позволить себе покупку в кредит недорогого нового автомобиля стоимостью до 900 тыс. руб. могут 11,6% семей Нижегородской области, подсчитали аналитики «РИА Новости». Приобрести и содержать автомобиль стоимостью 2 млн руб. могут 2,7% нижегородцев, автомобиль премиум-класса по цене 10 млн руб. – 0,11%.

Нижегородская область оказалась на 41 месте среди 85 регионов России по доступности автомобилей. Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где покупку недорогой машины могут позволить себе 56,9% семей, Чукотский автономный округ (48,9%) и Магаданская область (44,2%).

Тяжелее всего купить новый автомобиль жителям Кабардино-Балкарии, где только 4,3% семей могут выплачивать кредит на недорогую машину, Чечни (2,8%) и Ингушетии (2,6%).

При расчетах предполагалось, что кредит оформлен на три года с первоначальным взносом 20% от стоимости машины. Учитывались также траты на КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, техобслуживание и другие расходы. Предполагалось, что после вычета из семейного бюджета минимальных прожиточных минимумов на каждого члена семьи 50% средств идет на содержание автомобиля и выплату кредита, остальные деньги – на прочие расходы.

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Анастасия Еремина