И. о. гендиректора краевого фонда капремонта претендует на пост полноценного руководителя организации

На участие в конкурсе на замещение должности генерального директора регионального фонда капитального ремонта поступило четыре заявки. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края, среди претендентов на этот пост — и. о. руководителя фонда Владимир Хлебников, бывший заместитель генерального директора организации Наталья Киселева, пермский предприниматель Степан Ясырев и экс-начальник управления капитального строительства администрации Перми Константин Горячих. Сам конкурс назначен на 21 декабря.

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Должность гендиректора краевого фонда капремонта стала вакантной в январе 2021 года, когда возглавлявший организацию с 2017 года Дмитрий Баранов написал заявление об увольнении по собственному желанию после ЧП возле дома на ул. Краснова, 25, где из-за обрушения строительного перекрытия погибли две женщины. Исполняющим обязанности руководителя фонда был назначен бывший глава Кировского района Перми Владимир Хлебников. В начале ноября этого года минЖКХ региона объявило конкурс, в результате которого должен быть выбран новый полноценный глава фонда капремонта.