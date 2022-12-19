В Саратовской области двое мужчин насмерть отравились угарным газом

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области проводится проверка по факту смерти двоих человек.

По информации СУ СК, 17 декабря хозяин одного из домов в селе Белая Гора позвал к себе знакомого для помощи в ремонте. Мужчины установили печь, затопили ее, но не открыли шибер дымохода и начали распивать алкоголь. На следующий день сестра хозяина дома попросила соседа проведать брата. Тот зашел в дом и обнаружил мужчин без признаков жизни.

Предполагаемой причиной смерти названо отравление угарным газом.

Марина Ковалева