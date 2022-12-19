В Омске звезду Героя России вручили родным лейтенанта Николая Данильченко, погибшего во время спецоперации

Родным погибшего в ходе спецоперации офицера из Омска вручили звезду Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Подвиг Николая Данильченко является несомненно примером для всех воинов, его земляков, молодых ребят, которые сейчас определяются в жизни со своей будущей профессией. И нет сомнений, что его подвиг многих подвигнет на выбор именно этой профессии — Родину защищать», — заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, который выразил соболезнования родным и близким погибшего и передал вдове офицера звезду Героя России.

В специальной военной операции лейтенант Николай Данильченко принимал участие с первых дней в должности командира танкового взвода. В конце апреля выстрелом противотанковой управляемой ракетой танк лейтенанта Данильченко получил повреждение, а сам офицер – ранение и контузию. Несмотря на ранения, офицер смог эвакуировать свой экипаж и вывести подразделение и технику из окружения без потерь. В июне, после выписки из госпиталя, не дождавшись конца срока реабилитации, танкист вернулся на передовую.

По информации пресс-службы, в последнем бою, 25 сентября, в ходе наступления превосходящих в несколько раз сил противника лейтенант Данильченко подбил пять танков неприятеля. После отхода на закрытую позицию для пополнения боекомплекта через прицел-дальномер офицер увидел массированное наступление противника на мотострелковое отделение российских войск. Чтобы предотвратить окружения отделения, офицер, не дожидаясь загрузки боекомплекта, решил пробиваться с боем к позициям мотострелков. Используя лишь танковый пулемет, экипаж сумел отбить атаку неприятеля. Лейтенант Данильченко, заняв оборону опорного пункта, обнаружил очередную группу противника, предпринимающего попытку окружения. Офицер остался прикрывать отход мотострелкового отделения на запасные позиции.

Расстреляв боекомплект, танкист, меняя позиции, вводил противника в заблуждение, замедляя темпы наступления. В результате минометного обстрела опорного пункта танк офицера вышел из строя. Приняв решение сохранить боевую машину, экипаж и его командир лейтенанта Данильченко продолжили бой стрелковым оружием. Танкисты попали под прицельный артиллерийский обстрел, в результате которого лейтенант Николай Данильченко получил ранения, несовместимые с жизнью.

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Илья Николаев