Сбербанк профинансирует строительство нового района «Патрики» в Краснодаре

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Точно» Фото: пресс-служба ГК «Точно»

ГК «Точно» подписала договор о финансировании строительства жилого района «Патрики» в Краснодаре со Сбербанком. Размер финансирования застройщик не раскрывает. Это уже шестой проект компании, реализуемый совместно со Сбером, сообщили в пресс-службе ГК.

Жилой район бизнес-класса «Патрики» появится на площади 20,3 га в периметре улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной. Он будет состоять из пяти кварталов от 5 до 18 этажей, рассчитанных на 4275 квартир. Также в «Патриках» девелопер построит три детских сада (два на 280 и один на 240 мест) и школу на 1550 мест. Первую очередь жилого района планируют сдать в I–III кварталах 2025 года.

Как отмечает генеральный директор ГК «Точно» Николай Амосов, по проектному финансированию Сбера при покупке жилья клиенты будут направлять средства на эскроу-счета, где деньги будут храниться в течение строительства. Застройщик сможет раскрыть эскроу-счета только после введения дома в эксплуатацию и регистрации первого права собственности.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», по оценке аналитиков, вложения в строительство жилого района «Патрики» могут составлять порядка 10 млрд руб.

По словам управляющей Краснодарским отделением Сбербанка Татьяны Сергиенко, в настоящий момент банк реализует шесть проектов застройщика общей площадью более 320 тыс. кв. м. Всего в Сбере открыто около 3,3 тыс. эскроу-счетов для покупателей ГК «Точно».

«С начала 2022 года отраслевой портфель финансирования строительства жилой недвижимости Сбера в Краснодарском крае превысил 174 млрд руб. Большая часть строящихся объектов на Кубани возводится при поддержке Краснодарского отделения Сбербанка»,— говорит госпожа Сергиенко.

По итогам 2022 года ГК «Точно» (экс-«ЮгСтройИмпериал») ввела в эксплуатацию 225,3 тыс. кв. м, заняв первое место по объему ввода жилья в регионе. Общая площадь реализованных и обслуживаемых застройщиком проектов составляет более 1 млн кв. м жилья и коммерческой недвижимости.

Василий Хитрых

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