АКРА подтвердило высокий кредитный рейтинг «Атомстройкомплекса», изменив прогноз на «позитивный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-строительство» (входит в структуру компании «Атомстройкомплекс») на уровне BBB+(RU) и изменило прогноз со стабильного на позитивный. Кредитный рейтинг крупнейшего уральского застройщика обусловлен сильной рыночной позицией, бизнес-профилем и низкой долговой нагрузкой. Кроме того, на показатель повлияло, что компания имеет высокую оценку обслуживания долга и сильную ликвидность. Уральская компания оптимизирует структуру и систему управления, а также наращивает объем портфеля текущего строительства, что изменило прогноз по кредитному рейтингу. Объем текущего портфеля строительства на сегодняшний день составляет 353,5 тыс. кв. м.



«Мы строим во всех районах города жилье разного класса, в портфеле – квартиры площадью от 20 до 366 кв. м. Это и жилье массового спроса (функциональные студии и однокомнатные квартиры), и линейка квартир нишевого спроса (пентхаусы, двухуровневые квартиры, варианты с террасами и т.д.). Однако основу сбытового ядра традиционно составляют семейные квартиры с эффективными планировками – с кухней-гостиной, двумя или тремя спальнями, одна из которых – мастер-спальня, – рассказал, коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов. По его словам, компания проектирует в семейных квартирах по два санузла и практически исключила коридоры из планировок, как нефункциональное пространство, что положительно сказалось на площади комнат.

Средняя площадь квартиры от «Атомстройкомплекса» больше, чем в среднем по рынку. «По функционалу наши "евродвушки" сопоставимы с трехкомнатными квартирами. При сохранении основных параметров базового продукта, мы активно развиваем опциональность: даем покупателям максимальную свободу в выборе комплектации квартир – в частности, возможность отказаться от стандартной отделки или напротив выбрать улучшенную, а также заказать меблировку и установку бытовой техники от застройщика. Такой подход к формированию портфеля предложений обеспечивает нам устойчивый покупательский интерес», – прокомментировал господин Кузнецов, добавив, что несмотря на снижение объемов продаж по итогам 2022 года на рынке в целом, «Атомстройкомплекс» увеличит свою рыночную долю относительно показателей 2021 года.

Одной из сильных сторон компании является наличие собственной промышленной базы, высокие компетенции и полный объем ресурсов для выполнения проектных и подрядных работ. Помимо девелоперских проектов в рамках государственных контрактов «Атомстройкомплекс» ведет строительство объектов общей площадью 170,3 тыс. кв. м. – это стратегически важные для развития Екатеринбурга объекты социального назначения: школы, детские сады, медицинские учреждения и другое. На сегодняшний день компания нацелена на комплексное развитие городской среды Екатеринбурга и вносит существенный вклад в создание современной инфраструктуры уральской столицы.

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