Снизились планируемые расходы челябинцев на празднование Нового года

Жители Челябинска в этом году планируют потратить на празднование Нового года и новогодние каникулы без учета подарков 16,8 тыс. руб. Это на 600 руб., или на 3,4%, меньше чем годом ранее (17,4 тыс. руб.). Аналогичную сумму горожане планировали потратить на празднование в 2020 году, сообщают по итогам опроса эксперты сервиса SuperJob.

В целом по России средний планируемый бюджет на проведение Нового года и каникул составляет 17,5 тыс. руб. на человека, что меньше, чем годом ранее. При этом мужчины планируют потратить на треть больше женщин — 19,6 тыс. руб. против 14,4 тыс. руб.

Наиболее высокие ожидаемые средние траты на празднование у жителей Москвы — 21,1 тыс. руб, Санкт-Петербурга (19,3 тыс. руб.) и Красноярска (18,2 тыс. руб.). Также в список мегаполисов с самым крупным новогодним бюджетом вошли Самара (18 тыс. руб.), Уфа и Екатеринбург — по 17,2 тыс. руб. Наиболее скромные расходы на празднование планируют в Волгограде (13,5 тыс. руб.), Нижнем Новгороде (14,3 тыс. руб.) и Перми (15 тыс. руб.).