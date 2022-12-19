Из Елани в зону СВО отправлен полк из мобилизованных жителей края

18 декабря из учебной части в Елани в зону СВО отправился первый полк, сформированный из мобилизованных жителей Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Перед отправкой в зону СВО мобилизованные в течение двух с половиной месяцев проходили боевое слаживание. Бойцами проводились занятия по огневой, тактической, технической, медицинской и другим видам подготовки. «Еще два полка из мобилизованных прикамцев продолжают спецподготовку в Елани»,— сообщили в учебном центре.

Как сообщал «Ъ-Прикамье», 17 и 18 декабря два батальона мобилизованных жителей края выехали в зону СВО из учебной части в Тюмени.