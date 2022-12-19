Участок, где расположен отель «Тихий берег», возвращен муниципалитету

Предприниматель, владелец ООО «Тихий берег» Рустам Зиганшин по решению судов вернул в муниципальную собственность участок сельхозназначения площадью более 10,7 га, на котором расположен отель «Тихий берег», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

В 2021 году Иглинский межрайонный суд признал недействительными договоры купли-продажи участка, заключенные в 2018-2019 годах между администрацией Нуримановского района и ООО «Тихий берег», а также между компанией и Рустамом Зиганшиным. Применены последствия недействительности ничтожных сделок: право собственности господина Зиганшина на участок прекращено. Решение утвердил в марте текущего года Верховный суд Башкирии.

Установлено, что в 2015 году администрация Нуримановского района заключила с компанией договор аренды земли для разведения рыбы. Вместо этого там был построен ресторанный и гостиничный комплексы общей площадью свыше 570 кв. м, где организована платная рыбалка. В 2018 году «Тихий берег» выкупил участок без проведения торгов, а затем передал его Рустаму Зиганшину. «При этом его размер явно не соразмерен площади, необходимой для целей эксплуатации зданий. В этой связи прокуратура района обратилась в суд с требованием признать сделки ничтожными. После вмешательства надзорного органа незаконно проданное имущество возвращено в казну», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

ООО «Тихий берег» зарегистрировано в 2014 году в Нуримановском районе в деревне Староисаево. Владельцем является предприниматель Рустам Зиганшин. В 2021 году выручка компании составила 8,4 млн руб., чистая прибыль – 129 тыс. руб.

Влада Шипилова

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