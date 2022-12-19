Назначен новый директор «Россети Урал» — «Пермэнерго»

Заместителем генерального директора «Россети Урал» — директором филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» назначен Вячеслав Костецкий, говорится в сообщении компании. Прежний руководитель «Пермэнерго» Эдуард Илларионов продолжит работу в структуре компании «Россети Урал» и будет курировать ряд технических проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Костецкий ранее возглавлял блоки технологического присоединения, перспективного развития, а также реализации услуг в компаниях «Россети Кубань» и «Россети Юг», работал на государственной службе. Принимал участие в реализации таких крупнейших федеральных проектов, как строительство и модернизация электросетевых объектов для проведения зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, обеспечение электроснабжения Крымского моста, подготовка электросетевой инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.