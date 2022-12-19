В Австрии задержан гражданин Греции по подозрению в шпионаже в пользу России

Сотрудники отряда специального назначения МВД Австрии «Кобра» в ходе операции задержали 39-летнего гражданина Греции, которого подозревают в разглашении государственной тайны и шпионаже в пользу России. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет Kronen Zeitung.

По информации издания, материалы которого приводит ТАСС, подозреваемый является сыном бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба России, который во время службы работал дипломатом в Германии и Австрии.

При обыске в доме мужчины в Вене сотрудники австрийского отряда спецназначения изъяли прослушивающие устройства, несколько мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов, отмечает издание.

Милена Костерева