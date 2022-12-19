Южный Урал и Чечню может связать прямой рейс

Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева провела совещание в режиме видеоконференцсвязи с министром по туризму Чеченской республики Муслимом Байтазиевым. Как сообщает пресс-служба южноуральского минэка, стороны поделились практиками развития туристической отрасли, презентовали санаторно-курортные учреждения и туристические организации регионов.

«В целях развития двустороннего сотрудничества мы договорились об организации информационных туров, заключении соглашений о сотрудничестве между туристическими организациями, а также обсудили возможность прямого авиасообщения между двумя регионами»,- отметила Наталья Лугачева.