HeadHunter: более трети свердловчан попросили на Новый Год повышения зарплаты

Около 35% опрошенных жителей Свердловской области хотели бы попросить у Деда Мороза повышения зарплаты, следует из исследования hh.ru. Об этом чаще всего заявляли строители, работники транспорта и логистики, специалисты по управлению персоналом. 20% свердловчан попросили бы на Новый Год новую профессию, из них 42% — работники сферы IT.

По 12% респондентов загадали бы Деду Морозу развитие компетенций в текущей профессии, а также признание в текущей специальности, а 8% — обучение дополнительной профессии.

Размер зарплаты стал ключевым критерием по выбору работы у 55% свердловчан. Еще 39% выбирают работу с расчетом на перспективу карьерного роста, 37% — востребованность профессии, 33% — перспективу отрасли, 31% — стабильность.

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