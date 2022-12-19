Коронавирус подтвердился за сутки у 63 саратовцев

В Саратовской области зарегистрировано 63 новых случая COVID-19, все сопровождаются симптомами ОРВИ. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Общее количество подтвержденных с начала пандемии случаев коронавируса составило 301163, выздоровели 294405 человек, в том числе 42 - за прошедшие сутки.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Саратове (17), на других территориях выявлено шесть и менее случаев.

Среди новых пациентов шестеро детей и подростков, по 18 взрослых в возрастных группах 30-49 лет и 50-64 года.

Марина Ковалева