Аксенов: водохранилища Крыма заполнены на 100%

Наполняемость водохранилищ Крыма в этом году почти в два раза больше, чем в прошлом, заявил ТАСС глава республики Сергей Аксенов. По его словам, водохранилища заполнены на 100%, и проблем с водой нет.

Как утверждает глава Крыма, местные жители «обеспечены водой на полтора года», даже без учета осадков. «Засуха действительно может повториться, но теперь у нас есть дополнительные источники снабжения — Северо-Крымский канал, водозаборы подземных вод»,— сказал господин Аксенов.

Он назвал отключение воды крайней мерой, к которой, по его словам, «коммунальщики прибегают только тогда, когда других вариантов нет». «В подобных случаях организуется подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом — в Крыму более 60 таких машин»,— заверил Сергей Аксенов.

По его словам, аварии в основном происходят из-за физического износа сетей. «В среднем по республике этот показатель на текущий год превышает 68%, а в некоторых районах достигает 90%. Проблема решается в рамках реализации нескольких программ модернизации систем водоснабжения и водоотведения»,— добавил он.

В марте Северо-Крымский канал впервые за восемь лет полностью заполнился водой. В феврале российские военные уничтожили построенную властями Украины дамбу, которая перекрывала подачу воды по каналу в Крым. Предполагалось, что к лету Крым перейдет на полное обеспечение водой из этого канала. К началу августа запасы воды в Крыму превышали прошлогодний показатель на 30%.

Лаура Кеффер