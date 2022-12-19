В Сургуте экстренно прооперировали 15-летнего хоккеиста после удара коньком в шею

Вратарь детско-юношеской хоккейной команды «Метеор-Сигнал» (Челябинская область) получил серьезную травму во время матча с югорским клубом «Олимпиец 2006» в Сургуте. По данным главы департамента здравоохранения ХМАО Алексея Добровольского, 15-летнему подростку попали в шею коньком.

Хоккеист был экстренно транспортирован в Сургутскую клиническую травматологическую больницу, где его экстренно прооперировали. В данный момент подросток находится в сознание, однако его состояние остается стабильно тяжелым.

«Голкиперу — скорейшего выздоровления! А всем организаторам соревнований — наличия квалифицированной бригады скорой помощи на хоккейных матчах. Это не только жесткое требование регламента, но и жизненная необходимость», — написал глава депздрава Югры в telegram-канале.

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