Приставы взыскивают с пермской мебельной фабрики 55 млн рублей

Сотрудники главного управления службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю взыскивают с пермской мебельной фабрики задолженность по налогам в размере 55 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП.

Сводное исполнительное производство о взыскании с ООО «ПК “ДЭМИ”» налоговой задолженности находится на исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю.

Ранее в целях принудительного взыскания долга приставы арестовали автомобиль Toyota Camry и токарный станок. Общая стоимость арестованного имущества составила 12 млн руб. Кроме этого, должником принимаются самостоятельные меры по погашению задолженности. Так, за прошлую неделю им в добровольном порядке было перечислено в бюджет 2,8 млн руб. Остаток долга по налогам составляет более 6,5 млн руб., по исполнительскому сбору — 3,2 млн руб. Продажа арестованного имущества позволит компании полностью исполнить все финансовые обязательства, при этом компания еще может сохранить его, оперативно перечислив всю оставшуюся сумму задолженности.