Из-за аварии оказалась частично перекрыта федеральная трасса «Сибирь»

В результате ДТП с участием трех автомобилей в Красноярском крае оказалась частично перекрыта федеральная трасса Р-255 «Сибирь». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, авария произошла на 929 км трассы Р-255 «Сибирь» рядом с селом Ольгино.

Там столкнулись два большегруза DAF и КаМАЗ и Toyota Corolla. В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, водители обоих грузовиков госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД обеспечивают проезд транспорта реверсивно по одной полосе.

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Илья Николаев